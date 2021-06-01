Угрожал Нацкорпусом, ножом и пистолетом. В Киеве завелся "шериф" в шортах (видео)

Ночью молодые люди избили мужчину, а после угрожали неравнодушным

В Голосеевском районе молодые люди избили мужчину. Фото: скрин

В Киеве в Голосеевском районе этой ночью было не спокойно. По словам очевидцев, на улице Голосеевской компания молодых людей – два парня и девушка, избили мужчину. Им показалось, что тот хотел справить малую нужду.

Реклама

Местные жители догнали парня из этой компании. Молодой человек в шортах, явно нервничал.

Читайте также: Фанатов МЮ избили в кафе польские ультрас перед финалом Лиги Европы (видео)

Он начал угрожать людям Национальным Корпусом, затем достал нож и пистолет.

Видео: Киев Оперативный/Telegram

До приезда полиции вооруженный парень скрылся с места события.

Реклама

Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева, по данному факту правоохранители проводят проверку.

"Происшествие зарегистрировано. На данный момент проводится проверка – устанавливаются все обстоятельства ночного конфликта. Молодой человек с оружием скрылся с места конфликта", – сообщили в полиции Киева.

Ранее мы писали, что в Киеве похитили и жестоко избили женщину.

Напомним, что в Одесской области полицейские разыскивают мужчину, который похитил двух людей – 23-летнюю девушку и их общую дочь.