Українська
$ 27,55
33,68
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Угрожал взорвать банк в центре Киева: иностранца отправили в психбольницу

27 мая, 13:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

33-летнего гражданина Узбекистана принудительно госпитализировали

Мужчину, угрожавшего взорвать банк в Киеве, отправили в психбольницу. Фото: Прокуратура Киева/Telegram

Мужчину, угрожавшего взорвать банк в Киеве, отправили в психбольницу. Фото: Прокуратура Киева/Telegram

Гражданина Узбекистана, который угрожал взорвать банк в центре Киева, отправили на принудительное лечение. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был не в себе.

Реклама

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.

"По результатам предварительного расследования и судебного рассмотрения установлен факт совершения указанным лицом общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", – говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что на момент совершения преступления по своему психическому состоянию мужчина не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось.

Читайте также: Харьковчанин в форме российского солдата хотел взорвать банк

В тренде
"Резиновая" квартира: почему в Киеве на 30 метрах прописали тысячу человек
Реклама

Иностранца принудительно госпитализировали в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Напомним, 33-летний гражданин Узбекистана 3 августа 2020 года угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева.

Тогда удалось выяснить, что заложниц в банке, по данным силовиков, изначально было две – сотрудница банка и руководитель отделения. Женщина, которая единственная осталась в банке с захватчиком после эвакуации персонала, рассказала, о чем с ним разговаривала.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Прыгнул с моста. В Киеве умер подросток, родители которого скончались от COVID-19 (видео)
Прыгнул с моста. В Киеве умер подросток, родители которого скончались от COVID-19 (видео)Происшествия
"Рожать мне уже нельзя": семья сбившей девушку экс-главы СЭС объяснила, почему ничего не компенсируетПроисшествия
Решил похвастаться. В Киеве поймали парня, который обстрелял воинскую часть (видео)
Решил похвастаться. В Киеве поймали парня, который обстрелял воинскую часть (видео)Происшествия
Попросил не трепать и получил удар в голову – за что полицейский избил подростка в Киеве. Эксклюзив
Попросил не трепать и получил удар в голову – за что полицейский избил подростка в Киеве. ЭксклюзивПроисшествия
В Киеве неизвестный бросил бутылку с бензином в салон троллейбуса: есть пострадавшие (обновлено)
В Киеве неизвестный бросил бутылку с бензином в салон троллейбуса: есть пострадавшие (обновлено)Транспорт
Медведчуку пересматривали меру пресечения: что происходило под судом – все подробности
Медведчуку пересматривали меру пресечения: что происходило под судом – все подробностиПроисшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять