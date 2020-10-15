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Угрожал взорвать гранату на АЗС: в Киеве дело направили в суд

15 октября, 16:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В период расследования мужчина находился под стражей

В Киеве полиция закончила досудебное расследование в отношении киевлянина, который угрожал взорвать АЗС.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook, 15 октября.

Так, 42-летний киевлянин на АЗС хотел приобрести спиртное. Поскольку в столице запрещено продавать алкоголь после двадцать третьего часа, работники ему отказали. Это разозлило его, поэтому он начал угрожать сотрудникам гранатой.

В период досудебного расследования он находился под стражей и имел статус подозреваемого за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

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Следователи направили доказательства в суд. За свой поступок мужчина может получить до шести лет тюремного заключения.

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Напомним, инцидент произошел в начале сентября. Тогда в столичной полиции по спецлинии 102 позвонили сотрудники автозаправки на проспекте Лобановского и сообщили о том, что клиент держит в руках гранату и угрожает взорвать заведение.

Ранее мы писали, что в Киевской области неподалеку от села Вита-Почтовая вспыхнул пожар возле автозаправочной станции.

Смотрите сюжет – в Харькове грузовик вьехал в АЗС:

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граната полиция заправка Полиция Киева

Источник: Сегодня

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