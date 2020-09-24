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В Киеве двух туристов со скандалом сняли с рейса: что произошло

24 сентября, 11:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Супруги проигнорировали замечание стюардессы

Украинские туристы отказались надеть защитную маску в салоне самолета, в результате чего их сняли с рейса.

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Инцидент произошел утром 20 сентября на рейсе Киев-Анталия, сообщила глава пресс-службы НБУ Леся Войтицкая на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что супруги по-хамски отреагировали на просьбу стюардессы надеть маску. Через полчаса пограничники вывели их из самолета под аплодисменты пассажиров. Еще 30 минут их чемоданы искали в багажном отделении, а затем самолет улетел.

"Час задержки рейса. Скорее всего, еще и штраф за это заплатят. Вот так вежливость и маска могли спасти людям отпуск. Но что-то пошло не так", - написала Войтицкая.

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Напомним, недавно на борту самолета авиакомпании KLM, следовавшего из Нидерландов в Испанию, произошла драка. Два пассажира лайнера отказались надевать медицинские маски, это и стало причиной конфликта.

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Также ранее мы рассказывали, как в столичном аэропорту "Борисполь" житель Киевской области, который собирался отправиться на отпуск в Египет, перед вылетом перебрал с алкоголем и был снят с рейса.

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