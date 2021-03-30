Украли 1,5 млн гривен: в Киеве мошенники обустроили фейковый обменник

Всех фигурантов задержали по горячим следам

Голосеевской окружной прокуратурой Киева сообщено о подозрении группе лиц, которые под видом обмена валюты украли у женщины более 1,5 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Telegram.

Трое знакомых обустроили фейковый пункт обмена валют с запасными дверьми и разместили объявление в интернете об обмене валюты по выгодному курсу.

"Злоумышленникам удалось заманить гражданку, которая намеревалась осуществить обмен 54 тыс. долларов США. Получив от клиентки указанные средства, один из злоумышленников вместе с валютой покинул помещение через запасной выход", – говорится в сообщении.

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Сообщникам удалось обмануть потерпевшую на более чем 1,5 млн гривен. Всех фигурантов задержали по горячим следам и сообщили о подозрении.

Денежные средства потерпевшей изъяты. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить организованную преступную группу за нанесение банку более 1,5 миллиона гривен убытков.

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