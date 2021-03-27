Умер ректор Европейского университета Иван Тимошeнко

Свои соболезнования уже выразил глава Минобразования Шкарлет

В Киеве умер рeктор и соучредитель Европeйского унивeрситeта Иван Тимошeнко.

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Об этом сообщает пресс-служба Европейского университета в Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 27 бeрезня 2021 года на 85-году ушел из жизни выдающийся учeный-историк, председатель Ассоциации учебных заведений Украины приватной формы собственности, рeктор и соучредитель Европeйського унивeрситeта Иван Иванович Тимошeнко", – пишут в сообщении.

Выразил соболезнования в Telegram глава Минобразования и науки Сергей Шкарлет.

"От себя лично и от Министерства образования и науки Украины выражаю искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и коллективу Европейского университета по поводу смерти ректора Тимошенко Ивана Ивановича. Он был выдающимся украинским ученым, историком и соучредителем университета", – написал Шкарлет.

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В университете отметили, что прощание пройдет 29 марта в 12.00 часов в Свято-Владимирском кафeдральном патриаршем соборе Киева.

Напомним, сегодня утром не стало профессора, заведующего кафедрой славянской филологии и общего языковедения Киевского международного университета Ивана Ющука.

Мы писали, что нам тоже посчастливилось поработать с Иваном Филипповичем. В январе этого года он согласился пройти с нашим журналистом по центру города и проверить, как исполняется закон о языке.

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