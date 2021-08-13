Умерла после вакцинации: медики назвали настоящую причину смерти украинки

Врачи отмечают, что вакцина женщине уже не могла помочь – времени не хватило

При поступлении в больницу тест на коронавирус у пациентки оказался позитивным / Фото: коллаж "Сегодня"

Столичные медики закончили расследование по поводу смерти 50-летней пациентки, которая умерла после того, как была вакцинирована первой дозой вакцины Moderna. Специалисты уже рассмотрели все документы по данному случаю и утверждают, что смерть пациентки наступила не из-за вакцины, а от коронавируса.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Женщина умерла от коронавируса

"Случай – классический. Мы ведь начали вакцинацию еще в феврале. Сейчас уже идет ее пятый этап. И на каждом этапе мы подчеркивали, что лица, которые имеют хронические заболевания: сахарный диабет, бронхиальную астму, гипертоническую болезнь или болезнь почек, находятся в группе риска. Они должны пройти вакцинацию в первую очередь. Это первые кандидаты на тяжелейшие последствия заболевания от коронавируса. Умершая пациентка имела, как минимум, два из перечисленных мною заболеваний", – рассказал сайту "Сегодня" Василий Животенюк, региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА.

При поступлении в больницу тест на коронавирус у пациентки оказался позитивным.

"Она могла заболеть в Турции, куда летала на отдых. Перед вылетом женщина сделала тест на COVID-19. Он был негативным. Десять дней она была в Турции, а 1 августа вернулась в Украину. Вакцину Moderna она получила 5 августа. Она не предъявляла при этом никаких жалоб на здоровье, но это совсем не означает, что на тот момент она не была уже заражена вирусом. Мы проанализировали все документы, анализы, тесты, которые четко указывают, что у пациентки было заболевание не первого дня. Вероятно, что из Турции она уже приехала с вирусом. По приезду она не прошла добровольный карантин и не сделала тест на коронавирус", – добавляет Василий Животенюк.

У вакцины не было шансов

Медики отмечают, что вакцина женщине уже не могла помочь – времени не хватило. Чтобы вырабатывались антитела и была иммунная реакция на вакцину необходим 21 день. У пациентки прошло всего 5 дней после получения вакцины.

"Вакцина пациентке ничем не навредила и не помогла, поскольку была сделана после заражения вирусом. Мы призываем все граждан, которые входят в группу риску заранее вакцинироваться, чтобы не допустить подобных случаев. А заявлять, что женщина умерла от вакцины Moderna, могут лишь те, кто хочет навредить кампании по вакцинации", – заявил сайту "Сегодня" Василий Животенюк

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В Украине с начала прививочной кампании привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу – 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 633 317 человек. Всего проведено 7 171 758 прививок.

Напомним: