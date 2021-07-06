Умышленные поджоги урочища Горбачиха. В Киеве бьют тревогу местные (фото, видео)

На снимке последствия пожаров. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве активисты и местные жители бьют тревогу, пытаясь спасти от поджигателей урочище в Днепровском районе столицы. Как сообщает корреспондент "Сегодня", по их данным, за последние два месяца неизвестные пытаются устроить массовые пожары на последнем из оставшихся в Киеве участке заплавных лесов.

"Это совершают для того, чтобы потом застроить этот участок, – говорит активистка Елена Фатеева. – Поджоги совершаются уже несколько дней. Например, вчера поджигатель принес мешки с пластиком и разложил их под большими деревьями. Его не задержали, потому как он стал угрожать ножом. При этом поджигатель сказал не мешать ему, мол, через год здесь и так все будет застроено. Огонь потушили своими силами. Кстати, позавчера тоже был поджог, но с пожаром справился дождь".

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По словам Фатеевой, похожий поджог был около двух месяцев тому назад.

"Были вызваны пожарные, которые погасили пламя", – уточнила она.

Фото: Заказник Горбачиха/Facebook

В столичных главках ГСЧС и полиции нам сообщили, что ситуацию смогут прокомментировать позднее.

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Ранее мы писали, что в селе Белогородка Киевской области в результате взрыва и пожара в пятиэтажке погиб мужчина, трое человек находятся в больнице. Тело погибшего нашли на месте пожара.