Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Упал с недостроенной высотки. В Киеве на стройке погиб рабочий

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
7 сентября, 13:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На место выехали следственно-оперативная группа и криминалисты, чтобы установить причины
Строитель упал с высоты и разбился насмерть. Фото: коллаж "Сегодня"
Строитель упал с высоты и разбился насмерть. Фото: коллаж "Сегодня"

В центре Киева на стройке сегодня произошел трагический случай. Мужчина упал с высоты.

Реклама

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Происшествие случилось на Антоновича, 136. Строитель упал с недостроенной высотки.

"Медики лишь констатировали смерть", – говорится в сообщении.

Место происшествия. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram
Место происшествия. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

Реклама

На место едет следственно-оперативная группа и криминалисты. Они установят причины смертельного случая.

"Поговаривают, что эта стройка очень скандальная", – добавляют в Сети.

Что делать, если увидели пострадавшего на улице?

Алгоритм оказания первой помощи:

  • Осмотр места происшествия. Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти.
  • Осмотр потерпевшего. Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости.
  • Вызов скорой помощи. Указать место и данные о пострадавшем.
  • Оказания первой помощи – действия зависят от ситуации.
  • Наблюдение за состоянием пострадавшего.

Также читайте другие новости по теме:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

7 сентября 1991. Крымские татары провели пикет на Площади Независимости и в Мариинском парке Киева

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 197 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять