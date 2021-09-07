Упал с недостроенной высотки. В Киеве на стройке погиб рабочий

На место выехали следственно-оперативная группа и криминалисты, чтобы установить причины

Строитель упал с высоты и разбился насмерть. Фото: коллаж "Сегодня"

В центре Киева на стройке сегодня произошел трагический случай. Мужчина упал с высоты.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Происшествие случилось на Антоновича, 136. Строитель упал с недостроенной высотки.

"Медики лишь констатировали смерть", – говорится в сообщении.

Место происшествия. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

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На место едет следственно-оперативная группа и криминалисты. Они установят причины смертельного случая.

"Поговаривают, что эта стройка очень скандальная", – добавляют в Сети.

Что делать, если увидели пострадавшего на улице?

Алгоритм оказания первой помощи:

Осмотр места происшествия. Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти.

Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти. Осмотр потерпевшего. Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости.

Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости. Вызов скорой помощи. Указать место и данные о пострадавшем.

Указать место и данные о пострадавшем. Оказания первой помощи – действия зависят от ситуации.

– действия зависят от ситуации. Наблюдение за состоянием пострадавшего.

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