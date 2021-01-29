Уровень преступности снизился: 2020 году в Киеве в 5 раз упало число ограблений

В прошлом году копы совершили более 800 тысяч выездов на место преступления

В 2020 году правоохранители Киева совершили более 800 тысяч выездов на место преступления. Это почти 2500 вызовов в сутки. Всего в столице было зарегистрировано 33 935 уголовных правонарушений, что 13 тысяч меньше, чем в позапрошлом году. То есть показатель снизился на 30%.

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Как сообщила сайту "Сегодня" пресс-служба Киеврады, на заседании постоянной комиссии по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связям с правоохранительными органами депутаты заслушали информацию о состоянии правопорядка, борьбы с преступностью и охраны общественного порядка в Киеве в 2020 году.

В среднем ежедневно в столице регистрируется 100 противоправных деяний. По расчетам на 10 тысяч населения, преступность в Киеве составляет 114 уголовных правонарушений. Общий уровень раскрытия при этом составляет 36%.

"В течение 2020 года были совершены 76 умышленных убийств. Это на пять меньше, чем в 2019 году. На сегодня раскрыто более 97% этих преступлений. Также было раскрыто пять убийств, которые произошли в предыдущие годы", – рассказывают в полиции.

Также столичные правоохранители констатируют, что почти 45% от всех нарушений – преступления имущественной направленности. Правда, их стало меньше почти на 30%, если сравнивать с 2019 годом. В прошлом году было зафиксировано 12753 краж, 1200 грабежей, 708 угонов транспортных средств, 162 разбойных нападения.

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"Если сравнивать с прошлыми годами, тогда совершалось около 16 грабежей в день, сегодня – три. Кроме того, в прошлом году почти на 250 случаев меньше зафиксировано краж авто", – подчеркивают в полиции.

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За совершение имущественных преступлений задержана 141 организованная группа. Это в общем 324 человека, которые действовали не только на территории столицы, но и в других регионах страны. Значительную часть преступлений совершают не жители Киева, а преимущественно иностранцы. Поэтому столичная полиция наладила тесное сотрудничество с Государственной пограничной службой, СБУ и Миграционной службой.

"В столице установлены 7092 камеры видеонаблюдения. Это существенно помогает в раскрытии преступлений, в тому числе 35% правонарушений было раскрыто благодаря созданной системе видеофиксации" , – отмечают правоохранители.

Также, по данным полиции, в прошлом году в Киеве было обнаружено 2709 фактов оборота наркотиков. Сообщено о подозрении 229 лицам, которые сбывали незаконные вещества.

Напомним, в 2020 году уровень преступности в Украине снизился на 17%. Но украинцы почти каждые 10 минут звонили на 102.

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Также сообщалось, что в Белой Церкви 15 бандитов пойдут под суд за разбои, вымогательство и "отжим" машин .

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