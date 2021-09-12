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Уснул за рулем. В Киеве перевернулось такси с пассажиркой (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
12 сентября, 10:56
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К счастью, все остались живы
Авто перевернулось на улице Голосеевской. Фото: dtp.kiev.ua
Авто перевернулось на улице Голосеевской. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве таксист уснул за рулем. В результате чего автомобиль перевернулся.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. ДТП произошло в ночь на 12 сентября на улице Голосеевская.

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Отмечается, что в салоне такси находилась пассажирка. К счастью, и водитель, и пассажирка живы.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.
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Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса протащил по асфальту зажатую в дверях женщину. Инцидент произошел возле станции метро "Дворец спорта".

Также напомним, в Киевской области в ДТП разбился полицейский. У погибшего остались жена и четырехлетний сын.

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