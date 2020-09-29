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Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метро

29 сентября, 10:32

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Погибшему было 29 лет

В полиции Киева установили личность зацепера, который вчера погиб в подземке, парализовав работу "зеленой ветки" метрополитена.

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Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, инцидент произошел в тоннеле между станциями "Выдубичи" и "Славутич".

"Погибшему 29 лет. Он житель города Ужгорода. Он залез на крышу поезда. Там не удержался, когда поезд начал движение, и упал на рельсы. Он получил травмы, не совместимые с жизнью", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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По информации СМИ, погибшему "оторвало голову". Как сообщают в пресс-службе полиции Киева, при осмотре места происшествия нашли рюкзак с личными вещами и документами погибшего.

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В Киеве зацепер погиб под поездом метро
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Открыто уголовное производство. Полиция устанавливает все детали и причины инцидента.

Жители столицы сняли на видео мужчину, который зацепился за лестницу троллейбуса.

В Киеве на Оболони заметили курьера, который ехал по проезжей части задом наперед на велосипеде.

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Киев метро зацепер

Источник: Сегодня

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