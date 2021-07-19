Устроили погром в съемной квартире и выложили в Tik-Tok. В Киеве молодым людям грозит срок

В столице тиктокеры устроили погром в чужом жилище. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве молодые люди, устроили погром в съемной квартире на Печерске – они предстанут перед судом.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.
Уже завершено досудебное расследование в отношении пятерых местных жителей, которые устроили погром в арендованной квартире ради видео в Тик-ток.
"11 апреля 2020 года компания молодых людей взяла в аренду посуточно квартиру на бульваре Леси Украинки в Киеве. Договорившись с риелтором об условиях аренды, в тот же день, компания прибыла в дом", – говорится в сообщении.
Так, поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди начали крушить в квартире мебель и портить интерьер: кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся в квартире бытовую технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы, мебель, в том числе стеклянную.
Кроме того, курили сигареты и громко слушали музыку, чем нарушали покой в жилом доме и мешали отдыхать другим его жителям.
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"При этом молодые люди снимали свои действия на камеру мобильного телефона и в дальнейшем отснятое видео разместили на интернет-ресурсе "Tik-Tok". В общем своими действиями злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму свыше 370 тыс. гривен", – добавляют в прокуратуре.
Действия молодых квалифицировано как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины).
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