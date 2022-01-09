В авто был ребенок. В Киеве произошло смертельное ДТП с возгоранием (фото)

В столице произошла авария с участием двух легковых автомобилей, но еще не известно, что могло стать причиной столкновения

В аварии пострадал ребенок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Столичном шоссе в Голосеевском районе произошло ДТП. На место происшествия сразу приехали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Что произошло?

В результате столкновения двух легковых автомобилей автомобиль марки Mitsubishi загорелся. После ликвидации пожара спасатели вытащили тело водителя автомобиля.

"С помощью гидравлического инструмента спасателями было деблокировано тело погибшего" , – говорится в сообщении.

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Есть ли еще пострадавшие?

В результате столкновения получил ушибы мальчик, который с семьей находился во второй машине, марки Subaru. Он вместе с матерью был госпитализирован в ОХМАТДЕТ.

Известна ли причина аварии?

Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливаться правоохранительными органами.

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На Прикарпатье в ДТП погиб младенец

7 января в 18:55 спасателям поступило сообщение о ДТП в городе Коломыя на автодороге Н-10.

На месте происшествия выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб пятимесячный ребенок.

Спасатели отключили клеммы АКБ, а также передали травмированных людей работникам экстренной медицинской помощи.

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