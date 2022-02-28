В Белой Церкви и Василькове россияне ракетами разрушили общежития – есть пострадавшие

В результате ракетного удара российским агрессором в городах Белая Церковь и Васильков разрушены общежития.
Про это сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 20:30 в результате ракетного удара в г. Белая Церковь разрушено 3-этажное общежитие без дальнейшего горения", – говорится в сообщении.
Далее по теме
Два человека деблокированы, под завалами находится один человек. Работы по поиску пострадавших продолжаются.
"В г. Василькове разрушено 5-этажное общежитие с последующим горением на площади 15 кв. м. Информация о пребывании людей в здании уточняется (предварительно было отселено)", – говорится в сообщении.
Что происходит 28 февраля
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами. От их рук погибли уже 16 детей.
- Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.
- Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч человек.
- ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.
- Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня, 28 февраля, продлится с 20:00 до 07:00, сообщили в КГГА.