В Белой Церкви и Василькове россияне ракетами разрушили общежития – есть пострадавшие

В настоящее время деблокированы два человека, а под завалами предварительно находится один человек

Оккупанты разрушили общежития / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате ракетного удара российским агрессором в городах Белая Церковь и Васильков разрушены общежития.

Про это сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 20:30 в результате ракетного удара в г. Белая Церковь разрушено 3-этажное общежитие без дальнейшего горения", – говорится в сообщении.

Два человека деблокированы, под завалами находится один человек. Работы по поиску пострадавших продолжаются.

"В г. Василькове разрушено 5-этажное общежитие с последующим горением на площади 15 кв. м. Информация о пребывании людей в здании уточняется (предварительно было отселено)", – говорится в сообщении.

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