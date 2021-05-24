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В Белой Церкви подростки устроили самосуд над школьницей (обновлено)

24 мая, 19:07

Александр Марущак , Виктория Барановская

На кадрах с места видно, что одна девочка избивает другую – дает ей по лицу пощечины, а еще одна снимает все на телефон

В Белой Церкви произошел конфликт между несовершеннолетними девочками. Одна из девочек избивала другую, давая пощечины по лицу.

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Видео потасовки попало в социальные сети.

Сам конфликт произошел вчера. Как рассказали нам в полиции Киевской области инициатором потасовки между девочками была именно та, которую избивают на видео. После этого она напала на девочку, которая снимала все на видео.

"Это не буллинг, а конфликт между несовершеннолетними. Сейчас инициатор потасовки 13-летняя девочка в полиции, дает пояснения. Сотрудники полиции выясняют все подробности инцидента, который произошел в Белой Церкви", - рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

В полиции установили, что 17-летняя девушка нанесла удары 13-летней знакомой. Сейчас пострадавшая с заявлением в полицию не обратилась.

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"Полицейские опросили старшую девушку, которая объяснила свой поступок обидой младшей в сторону ее родителей. Девушка сожалеет о таком поступке и поняла, что поступила неправильно уже потом",говорится в сообщении.

В полиции пообщались с 17-летней девушкой

В полиции пообщались с 17-летней девушкой

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области восьмиклассник унижал и оскорблял ученика шестого класса. За буллинг на мать школьника составили админпротокол.

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