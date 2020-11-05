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В Белой Церкви взрыв в магазине: двое пострадавших

5 ноября, 13:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Потерпевшие находятся в больнице

В Белой Церкви в среду, 4 ноября, произошел взрыв в одном из магазинов строительных материалов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

В результате взрыва пострадали двое работников. Они доставлены в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали пострадавшим термические ожоги.

"Предварительная причина происшествия – сгущение паров лакокрасочных изделий, находившихся в складском помещении магазина", – говорится в сообщении.

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Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства. В рамках досудебного расследования назначен ряд соответствующих экспертиз. Сейчас устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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По данному факту возбуждено производство за нарушение требований пожарной безопасности.

Ранее мы писали, что столице на бульваре Леси Украинки в Печерском районе неизвестный захватил заведение – там искали взрывчатку.

Напомним, мы писали, как мужчина пришел в банк на ул.Владимирской в Киеве и сообщил работникам, что у него в рюкзаке находится бомба.

Смотрите видео – взрыв в Чабанах:

Гул от взрыва газопровода в Чабанах
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взрыв Белая Церковь киевская область Полиция Киева

Источник: Сегодня

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