В Белой Церкви взрыв в магазине: двое пострадавших

В Белой Церкви в среду, 4 ноября, произошел взрыв в одном из магазинов строительных материалов.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
В результате взрыва пострадали двое работников. Они доставлены в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали пострадавшим термические ожоги.
"Предварительная причина происшествия – сгущение паров лакокрасочных изделий, находившихся в складском помещении магазина", – говорится в сообщении.
Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства. В рамках досудебного расследования назначен ряд соответствующих экспертиз. Сейчас устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
По данному факту возбуждено производство за нарушение требований пожарной безопасности.
Ранее мы писали, что столице на бульваре Леси Украинки в Печерском районе неизвестный захватил заведение – там искали взрывчатку.
Напомним, мы писали, как мужчина пришел в банк на ул.Владимирской в Киеве и сообщил работникам, что у него в рюкзаке находится бомба.
Смотрите видео – взрыв в Чабанах:
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