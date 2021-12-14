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В больнице под Киевом искали взрывчатку: все из-за ревности (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
14 декабря, 11:50
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Сожительница нарушителя находилась в той же больнице

В Боярке (Киевская область) мужчина "минировал" детское отделение больницы. Псевдоминером оказался 34-летний житель города Тетиев.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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"На место происшествия прибыли руководство полиции Белоцерковской области, следственно-оперативная группа, специалисты-криминалисты, кинологи и взрывотехники, которые осмотрели помещение больницы и констатировали, что информация о взрывчатке не подтвердилась", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали нарушителя. Псевдоминером оказался 34-летний житель города Тетиев, сожительница которого как раз находилась в той же больнице.

Как сообщают СМИ, он приревновал врача к своей возлюбленной.

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Что ему грозит

Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Теперь ему грозит срок – от четырех до восьми лет тюрьмы.

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Почему на мостах Киева нет охраны

Киевские мосты часто становятся "жертвами" телефонных минеров и реальных, которые угрожают их взорвать, непосредственно находясь на переправах. Чаще всего достается столичным мостам Метро и Патона.

На мосту Метро дважды проводилась спецоперация правоохранителей по задержанию злоумышленников с использованием специальной техники – дронов, речных катеров и БТРов. При этом движение транспорта на переправе было остановлено.

Год назад мужчина позвонил в полицию и сообщил, что мост Патона будет взорван. Неизвестный угрожал взорвать якобы оставленное на мосту вещество. Движение транспорта на переправе пришлось временно перекрыть. Тогда подозрительного вещества на мосту не нашли, а полиции удалось установить личность "минера". Это уроженец Чернигова, 1993 года рождения.

Несмотря на такие угрозы, киевские мосты практически не охраняются.

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