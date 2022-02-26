В Бородянке снаряд оккупантов попал в жилой дом – есть жертвы (видео)

Подразделения ГСЧС покинули место происшествия в связи с обстрелами

В Киевской области снаряд попал в дом. Фото: коллаж "Сегодня"

В поселке Бородянка Киевской области 26 февраля российские оккупанты выпустили снаряд в жилой дом. В результате погибли 3 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама

Что известно?

В 13:40 в пгт Бородянка в результате попадания снаряда в жилой дом возник пожар.

В 14:20 пожар ликвидирован. В результате попадания снаряда погибли 3 человека. Возможно, под завалами находится еще 3 человека.

Подразделения ГСЧС покинули место происшествия в связи с обстрелами.

Реклама

По информации новостей "Сегодня", в разрушенном доме было шесть человек. Всего умерли 200 человек.

Ситуация в Украине 26 февраля

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Реклама

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности, на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске слышны как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").