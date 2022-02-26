В Бородянке снаряд оккупантов попал в жилой дом – есть жертвы (видео)

В поселке Бородянка Киевской области 26 февраля российские оккупанты выпустили снаряд в жилой дом. В результате погибли 3 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Что известно?
В 13:40 в пгт Бородянка в результате попадания снаряда в жилой дом возник пожар.
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В 14:20 пожар ликвидирован. В результате попадания снаряда погибли 3 человека. Возможно, под завалами находится еще 3 человека.
Подразделения ГСЧС покинули место происшествия в связи с обстрелами.
По информации новостей "Сегодня", в разрушенном доме было шесть человек. Всего умерли 200 человек.
Ситуация в Украине 26 февраля
На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".
Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности, на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске слышны как автоматные очереди, так и взрывы.
Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.
Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").