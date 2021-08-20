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В Броварах произошел масштабный пожар в пятиэтажке: огонь охватил всю крышу (видео)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
20 августа, 22:44
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В Броварах (Киевская область) произошел масштабный пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина, 11.

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Как сообщили в ГСЧС, возгорание произошло примерно в 20:05 в квартирах на последних этажах.

Огонь охватил всю крышу дома. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Спасли четырех человек.

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К тушению по состоянию на 20:15 были привлечены 72 человека и 18 единиц техники, дополнительно к месту пожара отправили три единицы техники ГСЧС. В 22:44 пожар на площади около 2 тыс. кв. был локализован.

Новость дополняется..

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