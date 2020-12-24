В Броварах умерла годовалая девочка: родители пожаловались на врачей в полицию

В Киевской области в детской больнице Броваров произошла трагедия – умерла годовалая девочка. Родители малышки уверены в халатности врачей.

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Об этом сообщает сайт Обозреватель.

Мать ребенка Евгения Коротенко поделилась с журналистами историей, которая произошла в ночь с 1 на 2 декабря. По мнению родителей, у ребенка могла быть аллергическая реакция на чай, который прежде ребенку не давали.

По словам родителей, после приезда в лечебное учреждение девочка потеряла сознание, а врач не смогла ей оказать первую помощь и через несколько часов малышка умерла.

"Такое впечатление, что дежурный врач был сонный. Он раза четыре переспрашивал, есть ли у нас кто-то болен, были мы в контакте с теми, кто болеет коронавирусом. Я все время ему говорила, что нет. Но у ребенка что-то с горлом, похоже, аллергическая реакция на новый чай, уколы то антигистаминные, нужно срочно снять отек. Но он не обращал внимания: послушал ее, измерил сатурацию, она была 97. Сделал укол, и нас отправили в инфекционное отделение", – говорит мама девочки.

Фото: "Обозреватель"

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Ребенку провели тест на коронавирус. В справке о смерти ребенка указана причина – пневмония.

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Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины по факту смерти ребенка. Родители написали заявление, дело должны переквалифицировать на ч. 2 ст. 140 – ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетних.

По информации СМИ, мама и папа девочки – оба адвокаты, они собираются разобраться в деле. А в самой больнице комментировать ситуацию наотрез отказались, ссылаясь на то, что идет следствие.

Ранее мы писали, что в Запорожье из-за возгорания подушки 9-ти месячный ребенок попал в больницу.

Напомним, что в Одесской области погиб младенец, получивший ожоги во время детских игр своего старшего брата – на малыша перевернули чайник с кипятком.

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