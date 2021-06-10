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В Буче школьница застрелила друга на фотосессии: что говорят в полиции

10 июня 2021 20:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Под Киевом баловство школьников закончилось трагедией – в полиции выясняют детали происшествия

Девочка неправильно общалась с оружием и смертельно ранила друга. Коллаж "Сегодня".

Девочка неправильно общалась с оружием и смертельно ранила друга. Коллаж "Сегодня".

Полиция начала уголовное производство по факту убийства школьника в Буче во время фотосессии.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

По данным копов, после ВНО четверо школьников отдыхали в частном доме одного из товарищей. Они устроили фотосессию с пневматическим ружьем.

15-летняя девочка из-за неосторожности нажала на спусковой крючок и выстрелила в друга. Пуля попала в грудь 16-летнего, он скончался на месте происшествия.

Парень, который скончался после выстрела подруги
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Парень, который скончался после выстрела подруги / Фото: Нацполиция

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Полиция начала уголовное производство по статье "Убийство по неосторожности". За такое преступление грозит от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Одесской области 12-летний мальчик застрелил школьника.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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