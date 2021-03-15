В центре Киева горел грузинский ресторан (фото, видео)

Предварительно в результате пожара никто не пострадал

В Киеве на Подоле на улице Сагайдачного, 10 в понедельник вечером начался пожар в расположенном в здании ресторане.

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Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС.

По данному адресу находится ресторан грузинской кухни "Алаверды".

Сообщении о возгорании поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве в 20:22.

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Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в вытяжном шкафу заведения с последующим распространением на электрокабели и угрозой распространения на перекрытия между первым и вторым этажом.

В 21:33 пожар был локализован на площади 35 кв. метров, а в 21:39 ликвидирован.

На месте происшествия работали пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений.

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Жертв и пострадавших нет, причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 12 марта в Киеве горел трехэтажный дом для пожилых людей в Подольском районе, где находились 65 стариков, к счастью, никто не пострадал.

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