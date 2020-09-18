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В центре Киева мужчина угрожал ножом журналистам (фото)

18 сентября, 12:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы задержали подозреваемого

На столичном Печерске правоохранители задержали мужчину, который угрожал ножом журналистам.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, правонарушитель нецензурно оскорблял съемочную группу, которая работала в Мариинском парке, а затем стал угрожать ножом.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 44-летний мужчина, который находился в розыске за совершение другого уголовного преступления. Его задержали.

Во время поверхностного осмотра у мужчины изъяли нож.



По данному факту полицейские открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Ранее мы сообщали, что под Киевом сожгли автомобиль журналистов-расследователей. Kia Cerato восстановлению не подлежит.

Также напомним, на журналистов "Сегодня" напал народный депутат. Журналисты пытались узнать у народного избранника, в какую сумму ему обошелся отдых на шикарном курорте, но в ответ он повел себя агрессивно и даже отобрал у журналистки служебное удостоверение. Подробности смотрите в видеосюжете:

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Киев журналисты нож полиция мариинский парк угроза
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