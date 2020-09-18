В центре Киева мужчина угрожал ножом журналистам (фото)

На столичном Печерске правоохранители задержали мужчину, который угрожал ножом журналистам.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, правонарушитель нецензурно оскорблял съемочную группу, которая работала в Мариинском парке, а затем стал угрожать ножом.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 44-летний мужчина, который находился в розыске за совершение другого уголовного преступления. Его задержали.

Во время поверхностного осмотра у мужчины изъяли нож.





По данному факту полицейские открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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