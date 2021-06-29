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Столкновения ФОПов и полиции в Киеве. Начались первые задержания – фото и видео (обновляется)

29 июня 2021 10:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Силовики отобрали в участников главные атрибуты акции протеста – что происходит в центре столицы

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

В столице на Майдане Незалежности 29 июня начались столкновения полиции и ФОПов. Предприниматели планировали пройти маршем с гробом и ритуальными венками – как символ похорон малого бизнеса – к Офису президента, а затем к Верховной Раде. Нескольких человек уже задержали.

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"Сегодня" следят за тем, что происходит в центре Киева.

10:35

Силовики заблокировали путь предпринимателям. В результате началась драка.

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"
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Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

Участники акции с флагами с надписью "SaveФОП" кричали правоохранителям "Ганьба" и пытались их оттолкнуть, но безуспешно.

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

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Вскоре полиции таки удалось добраться до гробов – силовики ломали их и забирали, как и похоронные венки.

Сейчас колона протестующих изменила изначальный маршрут и направилась в сторону Европейской площади, чтобы ходить там по кругу. Крышку гроба участники спасли – ее несут во главе шествия.

11:05

Правоохранители задержали нескольких участников акции. Протестующие хотели их освободить и начались новые стычки.

Скриншот из видео "Страна.ua"
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Скриншот из видео "Страна.ua"

Напомним, в конце апреля в Николаеве ФОПы штурмовали горсовет из-за карантина.

Кроме того, весной в центре Львова предприниматели вышли на акцию протеста против карантина. Люди требовали, чтобы им разрешили работать.

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