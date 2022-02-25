В центре Киева новостройки попали под вражеский обстрел

Совсем недалеко от места взрыва находится Центральный железнодорожный вокзал

В столице постоянно звучит воздушная тревога / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве военные РФ обстреляли новостройки недалеко от Воздухофлотского проспекта. Об этом сообщают корреспонденты в прямом эфире Украина24.

"То, что враг рядом также демонстрирует обстрел в районе Воздухофлотского проспекта и проспекта Победы. В новостройки попали снаряды или ракеты, пока мы не знаем, мы будем уточнять, что это. Это район центрального ЗАГСа", – сказали в программе.

Отметим, что совсем недалеко от места взрыва находится Центральный железнодорожный вокзал и Министерство инфраструктуры.

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В Киеве три раза объявляли воздушную тревогу

В столице объявлена воздушная тревога уже третий раз за утро, 25 февраля. Киевлян просят срочно последовать в укрытия. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию", – пишут в сообщении.

Ситуация в Украине 25 февраля

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.

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Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.

Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.

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