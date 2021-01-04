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В центре Киева провалился асфальт (фото)

4 января, 15:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ремонтные службы уже работают на месте

В центре Киева 4 января произошло ЧП – на улице Васильковской провалился асфальт.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Как видно на фото, которое сняли очевидцы, провалилась большая площадь асфальтового покрытия.

Ремонтные службы уже работают на месте.

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Напомним, ранее в Киеве в Оболонском районе произошло ЧП: автомобиль, который был припаркован возле одного из зданий, буквально провалился под землю.

Также мы писали, как в Одессе из-за прорыва трубы появилась огромная яма.

Видео из соцсетей

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Киев ремонт васильковская асфальт

Источник: Сегодня

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