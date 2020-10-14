В центре Киева с ножом напали на участника АТО: парень в реанимации

На момент нападения парень раздавал на улице газеты

В Соломенском районе Киева мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР". Нападение произошло сегодня, 14 октября.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его данным, в момент нападения Станислав раздавал на улице газеты. По словам свидетелей, парень вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который цеплялся и к другим волонтеров. Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею.

Парень сейчас находится в критическом состоянии в реанимации, а врачи борются за его жизнь.

"Полиция сработала оперативно. Нападающего задержали, продолжаются следственные действия. Убежден, злоумышленник понесет ответственность по всей в строгости закона", – добавил Кличко и отметил, что раненый является участником АТО и ООС.

Напомним, не так давно на столичном Печерске правоохранители задержали мужчину, который угрожал ножом журналистам.

А в Чернигове ранее напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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