В центре Киева самокатчик напоролся на штырь (жесткое видео)

Неподалеку от аварии оказались патрульные – они наложили бандаж и остановили кровотечение у потерпевшего до приезда скорой помощи

Фото: скриншот

В Киева произошла опасная авария с мужчиной – во время поездки на электросамокате он упал и напоролся на металлический забор в области груди.

Реклама

Об этом сообщили в Патрульной службе столицы.

Несчастный случай произошел утром 2 июня в самом центре города – на улице Большой Васильковской.

Очевидцы происшествия позвали на помощь оказавшихся неподалеку патрульных, которые до приезда скорой помощи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, наложив бандаж и остановив кровотечение.

Реклама

Прибывшие медики госпитализировали мужчину в лечебное учреждение. В каком состоянии он находится сейчас, неизвестно.

Напомним, что в прошлом месяце в Киеве пострадал другой владелец электросамоката – кроме падения на тротуар, он еще и стал жертвой ограбления полицейским. Правоохранителю объявлено подозрение.

Из-за пробок в крупных городах все больше украинцев пересаживаются с автомобилей на более мобильные виды транспорта, в том числе электросамокаты. Ранее мы сообщали, как помочь страданиям пешеходов, велосипедистов и других участников движения при законодательном вакууме и отсутствии велодорожек.