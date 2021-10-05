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Звуки взрывов в центре Киева напугали людей. Что происходит (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
5 октября, 14:20
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Прохожие испугались громких звуков и предполагали, что неподалеку произошел взрыв. Однако эта информация неверна
В центре Киева были слышны звуки взрывов
В центре Киева были слышны звуки взрывов / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре столицы во вторник, 5 октября, были слышны громкие звуки, похожие на взрывы. Напуганные очевидцы публиковали видео в соцсетях. Однако это оказался шум от торжественных залпов, которыми приветствовали президента Израиля Ицхака Герцога.

Видео, где слышен шум, опубликовали в Telegram-канале "Киев Сейчас".

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Что произошло?

В полиции Киева объяснили сайту "Сегодня", что это приветствовали президента Израиля, который прибыл с визитом в Киев. Торжественные залпы были возле Мариинского палаца.

На странице Офиса президента показали, как встречали Ицхака Герцога:

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