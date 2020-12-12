В центре Киева вспыхнул масштабный пожар у гостиницы (фото и видео)

В субботу, 12 декабря, в Киеве загорелось кафе возле входа в гостиницу "Экспресс", огонь повредил фасад. Пожар произошел на бульваре Шевченко.
Как сообщает ГСЧС, возгорание произошло на площади 40 кв.м. в одноэтажном заведении общественного питания, которое находилось в пристройке к гостинице.
Пожар тушили 32 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС и 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.
Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Ранее мы писали, что в Киеве 9 ноября произошел пожар на автомойке на улице Тираспольской.
Напомним, в центре Полтавы загорелся кинотеатр, которому больше 200 лет.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк