В центре Киева вспыхнул масштабный пожар у гостиницы (фото и видео)

В субботу, 12 декабря, в Киеве загорелось кафе возле входа в гостиницу "Экспресс", огонь повредил фасад. Пожар произошел на бульваре Шевченко.

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Как сообщает ГСЧС, возгорание произошло на площади 40 кв.м. в одноэтажном заведении общественного питания, которое находилось в пристройке к гостинице.

Фото: ГСЧС

Пожар тушили 32 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС и 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

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Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Видео: Павел Сушко

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Ранее мы писали, что в Киеве 9 ноября произошел пожар на автомойке на улице Тираспольской.

Напомним, в центре Полтавы загорелся кинотеатр, которому больше 200 лет.

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