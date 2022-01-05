В центре Киева вспыхнул пожар в многоэтажке – видео

В Киеве недалеко от станции метро "Арсенальная", на улице Московской, 5/2В начался пожар в здании. Там находятся офисы.
Об этом сообщает "Киев Сейчас".
В Сети пишут, что на месте уже работали спасатели. Как видно на видео, дым идет из окна первого этажа.
Далее по теме
Что говорят спасатели?
В ГСЧС Киеве сайту "Сегодня" подтвердили, что произошел пожар в офисе, который расположен в жилом доме на столичном Печерске. В 16:11 пожар локализовали, а в 16:20 – полностью потушили.
"Возгорание произошло на первом этаже 5-этажного жилого дома. Возник пожар на кухне офисного помещения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.
Всего на месте работали 4 единицы пожарной техники и 15 спасателей.
Пожары в Украине
По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 4 января, произошло 127 пожаров, семь человек умерли в огне. А за первых четыре дня в стране произошло 580 возгораний, 43 человека погибли, 26 пострадали.
Больше всего возгораний – 375 – было в жилых секторах.
Читайте также:
- Война между соседями? Под Киевом сожгли автомобили во дворе дома (видео)
- Поджог или случайность? Под Киевом сгорело три автомобиля (фото)
- Масштабный пожар под Киевом: первые версии и что с пострадавшими (фото, видео)
- Под Киевом горит жилой дом: огонь тушат с самого утра (фото)
- Грелись газом. Под Киевом произошел пожар в частном доме – есть погибшие