Дым видно за километры: в центре Киева вспыхнул серьезный пожар (видео)

В центре Киева масштабный пожар – горит здание, в районе Майдана Незалежности. Пока причина пожара неизвестна .
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
Пожар вспыхнул на крыше дома по улице Костельной.
Далее по теме
На место уже прибыли спасатели ГСЧС.
Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров. На месте работает техника по повышенному рангу вызова.
Как позже рассказали в пресс-службе ГСЧС огонь разгорелся по ул. Костельной, 5 – на кровле пятиэтажного жилого дома.
"Подразделения ГСЧС проводят эвакуацию жителей. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 30 человек и 8 ед. техники", – пишут в ведомстве.
Отметим, что этот тот самый дом, по крыше которого бегал Михаил Саакашвили.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
Читайте также:
- Огонь подбирается к жилым домам: в Балаклее на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)
- "Подсказали голоса": днепрянка устроила пожар и сожгла 50 тыс. гривен
- Под Днепром загорелась многоэтажка: людей доставали из пылающего здания (фото, видео)
- В Киевской области во время пожара в больнице умерла пациентка
- Двое мужчин в Днепре погибли в результате пожара