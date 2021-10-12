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Дым видно за километры: в центре Киева вспыхнул серьезный пожар (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
12 октября, 08:04
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Спасатели работают на месте происшествия на улице Костельной

В центре Киева масштабный пожар – горит здание, в районе Майдана Незалежности. Пока причина пожара неизвестна .

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Пожар вспыхнул на крыше дома по улице Костельной.

На место уже прибыли спасатели ГСЧС.

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Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров. На месте работает техника по повышенному рангу вызова.

Дым от пожара видно издалека
Дым от пожара видно издалека / Фото: Киев Сейчас

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Как позже рассказали в пресс-службе ГСЧС огонь разгорелся по ул. Костельной, 5 – на кровле пятиэтажного жилого дома.

"Подразделения ГСЧС проводят эвакуацию жителей. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 30 человек и 8 ед. техники", – пишут в ведомстве.

Отметим, что этот тот самый дом, по крыше которого бегал Михаил Саакашвили.

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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