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В центре Киева женщина угрожала взорвать себя на глазах у прохожих

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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8 февраля, 15:49
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Она рассказывала людям на Майдане Незалежности, что у нее в кармане вот-вот взорвется граната
Женщина угрожала взорвать гранату.
Женщина угрожала взорвать гранату. / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева правоохранители задержали женщину, которая угрожала прохожим взорвать гранату вместе с собой на Майдане Незалежности.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Подробности

Правоохранителям поступила информация о том, что на Майдане Незалежности стоит женщина, у которой в кармане якобы граната и она угрожает прохожим взорвать ее. На место направили наряды, патрулируемые в центральной части города.

Проведя поверхностный осмотр женщины, никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ полиция не нашла.

Что будет с женщиной

Выяснилось, что нарушительницей оказалась жительница Киевской области 1959 года рождения. Мотивы своего поступка она объяснить не смогла.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение. Женщину задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести лет.

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Что угрожает лжеминерам

"Анонимные террористы" могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) наказывается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден сроком от 4 до 8 лет;
  • ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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