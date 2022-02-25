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В Чернобыльской зоне увеличение радиации – из-за оккупантов причину установить невозможно

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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25 февраля, 09:31
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Данные из Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения доступны в режиме онлайн
В Чернобыльской зоне заметили изменения
В Чернобыльской зоне заметили изменения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернобыльской зоне, где находятся оккупанты, зафиксировано увеличение радиации.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

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"Данные из Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-запоминания (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений", – говорится в сообщении.

Карта радиации Чернобыльской зоны. Фото: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины
Карта радиации Чернобыльской зоны. Фото: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины / Фото: Facebook

По информации службы, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.

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Войска РФ захватили Чернобыльскую станцию

Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Об этом сообщила советник командующего Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова в Facebook.

"Это чревато безопасностью не только Украины, но и Европы", – написала она.

Нападение России на Украину

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