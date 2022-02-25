В Чернобыльской зоне увеличение радиации – из-за оккупантов причину установить невозможно

В Чернобыльской зоне, где находятся оккупанты, зафиксировано увеличение радиации.
Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
"Данные из Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-запоминания (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений", – говорится в сообщении.
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По информации службы, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
Войска РФ захватили Чернобыльскую станцию
Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Об этом сообщила советник командующего Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова в Facebook.
"Это чревато безопасностью не только Украины, но и Европы", – написала она.
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