В Дарницком районе Киева женщина пыталась выпрыгнуть из окна (видео)

Ее снял с высоты полицейский

В Дарницком районе Киева в воскресенье, 25 октября, произошло ЧП: женщина пыталась покончить с собой.

Реклама

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Так, на улице Вишняковской женщина пыталась выпрыгнуть из высотки.

"Копы успели вовремя и сняли ее с высоты", – говорится в сообщении.

Очевидцы успели заснять на видео момент, когда женщина перелезает через перила балкона, немного позже полицейский снимает ее.

Реклама

Ранее мы писали, что в столице вечером в четверг, 22 октября, в Дарницком районе 15-летняя девушка пыталась покончить жизнь самоубийством.

Напомним, женщина с ребенком выпрыгнула из окна в Киеве.

Реклама