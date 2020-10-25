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В Дарницком районе Киева женщина пыталась выпрыгнуть из окна (видео)

25 октября, 15:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ее снял с высоты полицейский

В Дарницком районе Киева в воскресенье, 25 октября, произошло ЧП: женщина пыталась покончить с собой.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Так, на улице Вишняковской женщина пыталась выпрыгнуть из высотки.

"Копы успели вовремя и сняли ее с высоты", – говорится в сообщении.

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Очевидцы успели заснять на видео момент, когда женщина перелезает через перила балкона, немного позже полицейский снимает ее.

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Ранее мы писали, что в столице вечером в четверг, 22 октября, в Дарницком районе 15-летняя девушка пыталась покончить жизнь самоубийством.

Напомним, женщина с ребенком выпрыгнула из окна в Киеве.

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Киев полиция покончить с собой

Источник: Сегодня

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