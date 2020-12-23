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В Днепровском районе горела квартира: погибла женщина (фото)

23 декабря, 13:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Причину возникновения пожара будет выяснять следствие

В Киеве 23 декабря на улице Новаторов, 4 в Днепровском районе произошел пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

"Пожар возник в одной из квартир на 1-м этаже 9-ти этажного жилого дома. Произошло возгорание личных вещей на площади два квадратных метра в одной из комнат 2-комнатной квартиры", – говорится в сообщении.

Во время тушения пожара, в квартире обнаружили женщину 1973 года рождения, которая лежала на полу, ее с ожогами около 60% тела госпитализирован в ожоговый центр. Позже во время разведки на матрасе под грудой вещей было обнаружено тело женского пола 1946 года рождения.

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Причину возникновения пожара будет выяснять следствие.

В соцсетях появилась не подтвержденная информация о том, что дочь сожгла собственную мать и сама пострадала.

Как сообщалось ранее, в Харькове во время тушения пожара в жилом девятиэтажном доме спасатели обнаружили тела двух погибших.

Также мы писали, что на месте пожара в полтавском кинотеатре обнаружили труп.

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Смотрите видео – в Киеве на открытие елки произошел пожар:

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Киев спасатели пожар ГСЧС Днепровский район

Источник: Сегодня

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