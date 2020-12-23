В Днепровском районе горела квартира: погибла женщина (фото)

В Киеве 23 декабря на улице Новаторов, 4 в Днепровском районе произошел пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.
"Пожар возник в одной из квартир на 1-м этаже 9-ти этажного жилого дома. Произошло возгорание личных вещей на площади два квадратных метра в одной из комнат 2-комнатной квартиры", – говорится в сообщении.
Во время тушения пожара, в квартире обнаружили женщину 1973 года рождения, которая лежала на полу, ее с ожогами около 60% тела госпитализирован в ожоговый центр. Позже во время разведки на матрасе под грудой вещей было обнаружено тело женского пола 1946 года рождения.
Причину возникновения пожара будет выяснять следствие.
В соцсетях появилась не подтвержденная информация о том, что дочь сожгла собственную мать и сама пострадала.
Как сообщалось ранее, в Харькове во время тушения пожара в жилом девятиэтажном доме спасатели обнаружили тела двух погибших.
Также мы писали, что на месте пожара в полтавском кинотеатре обнаружили труп.
Смотрите видео – в Киеве на открытие елки произошел пожар:
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