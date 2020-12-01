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В Днепровском районе крупный пожар: небо затянуло дымом (видео)

1 декабря, 16:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В тушении пожара задействовано три отделения столичных спасателей

В Киеве вспыхнул крупный пожар в районе станции метро "Левобережная". В небо поднялось пламя, а район затянуло густым дымом.

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Как стало известно сайту "Сегодня", возгорание произошло в двух гаражах.

"Возгорание произошло в переулке Слободском, 17. На данный момент тушение пожара продолжается, но пламя уже локализировано. Информации о пострадавших у нас нет", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Там добавляют, что у пока неизвестно были ли автомобили в момент возгорание в гаражах. Также пока не установлена причина возгорания.

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Киев спасатели пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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