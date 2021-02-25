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В Днепровском районе мальчик выпрыгнул из окна лицея (видео)

25 февраля, 14:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

С сильными травмами срочно госпитализирован в больницу

В Киеве в Днепровском районе 25 февраля школьник выпрыгнул из окна.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Инцидент произошел в лицее на улице Ованеса Туманяна.

"В лицее №208 парень 11-13 лет стоял у окна и снимал какие-то видосы на мобильный телефон. Прошло несколько мгновений, и он выпрыгнул из окна", – говорится в сообщении.

С сильными травмами головы и ног срочно госпитализирован в больницу.

На месте работают правоохранители.

Ранее мы писали, что ночью в Киеве несовершеннолетняя девочка выпала из квартиры многоэтажки. А также, что девочка упала с балкона многоэтажки в Дарницком районе.

Кроме того, в Киеве на улице Воскресенской обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Оказалось, что его вытолкнули из окна.

Напомним, в Киеве полицейские арестовали администратора "групп смерти".

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Киев выпал окно лицей

Источник: Сегодня

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