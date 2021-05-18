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В доме мэра Киева начал протекать потолок (фото)

18 мая, 14:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На первом этаже в доме Виталия Кличко местные жалуются на то, что с потолка стекает вода

Фото: объявление в подъезде мэра Киева. Коллаж "Сегодня"

Фото: объявление в подъезде мэра Киева. Коллаж "Сегодня"

В подъезде дома мэра Киева Виталия Кличко протекает вода на первом этаже. Как сообщает корреспондент "Сегодня", об этом стало известно из объявления, которое повесили жильцы.

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Из опубликованного фото понятно, что владельцы бутика "Montblanc", который расположен на первом этаже дома, жалуются на то, что у них протекает потолок – там стекает вода с канализации.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

"Предварительно проблема в районе вашей квартиры", - пишет Сергей с просьбой перезвонить ему, чтобы решить вопрос.

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Ранее мы писали, что к дому мэра Киева Виталия Кличко пришли правоохранители – цель их визита неизвестна. В пресс-службе мэра сообщили, что обыски в жилье мэра Киева на данный момент не проходят.

Напомним, что в Киеве проходят массовые обыски в различных структурах – правоохранители нагрянули с обысками в структурные подразделения КГГА. Градоначальник назвал такие действия давлением на него и его партию. Столичные власти требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел.

Обыски у Кличко – это коррупция чиновников или борьба за Киев? – читайте мнения экспертов.

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