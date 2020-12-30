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Под Киевом столкнулось семь автомобилей: есть пострадавшие (фото, видео)

30 декабря, 10:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте ожидают патрульную полицию и скорую помощь

В Киевской области в среду, 30 декабря, произошла серьезная авария.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Как стало известно, на трассе около села Вита-Почтовая столкнулось сразу несколько машин.

"Около 10 утра столкнулись семь машин. Несколько авто получили серьезные повреждения", – говорится в сообщении.

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На месте ожидают патрульную полицию и скорую помощь.

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По предварительной информации, есть пострадавшие.

Напомним, в Киеве такси врезалось в остановку общественного транспорта, погибли два человека, два травмированы. Один из пострадавших — мужчина в инвалидном кресле.

Ранее в Киевской области, на трассе Владиславка – Карапыши в Мироновском районе, погибли две женщины.

Видео: "Киев-Оперативный"
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Киев авария ДТП скорая помощь

Источник: Сегодня

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