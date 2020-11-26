В элитном районе Киева СБУ нашла "схрон": гранаты, автоматы и пистолеты (фото и видео)

Неподалеку от Лавры можно было устроить небольшую "войну"

В элитном районе Киева Служба безопасности Украины обнаружила тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки. Он был найден в здании президиума Национальной академии аграрных наук, расположенном на улице Михаила Омеляновича-Павленко в Печерском районе столицы.

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Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Работники спецслужбы проводили обыски в трех областях Украины для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом НААН, так как руководство Академии подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды.

При обысках в офисе Академии оперативники обнаружили в подвальных помещениях учреждения арсенал военных средств поражения. Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, пару пистолетов, два артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

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По сути, неподалеку Киево-Печерской лавры можно было устроить небольшую "войну".

Напомним, на улице Грушевского в центре Киева правоохранители нашли схрон с боеприпасами 5 боевых гранат РГД и Ф-1, 1,5 кг тротила и пара сотен патронов.

Также напомним, в Люботине Харьковской области правоохранители нашли огромный тайник с боеприпасами и взрывчаткой и вместе с саперами в течение двух дней вытаскивали опасные предметы – почти 62 тысячи патронов различного калибра, по полтысячи корпусов ручных гранат и запалов, 700 гранатометных выстрелов, 120 пусковых ракетных двигателей, 49 реактивных противотанковых гранат, 66 ручных дымовых гранат. Также изъяли 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин.

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