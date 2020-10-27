Українська
$ 28,34
33,49
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В "ЕС" заявили о нападении под Киевом на депутата, которая пыталась помешать фальсификациям

27 октября, 20:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По словам Сюмар, в Петропавловской Борщаговке переписывали протоколы

Под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка при попытке остановить фальсификации при подсчете голосов на местных выборах пострадала депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

Реклама

Об этом она сама сообщила в Facebook.

"Меня сегодня так выталкивали из кабинета секретарши сельского головы Петропавловской Борщаговки Кодебский (Алексей Кодебский сельский голова. – Ред.), его заместитель и завхоз, хорошо дали по ребрам", – написала Сюмар.

По словам депутата, когда она вошла в кабинет, на столе у ​​секретаря увидела протоколы с печатями, которые та переписывала.

На место вызвали полицию, но когда она приехала, то напавшие на Сюмар работники сельсовета, среди которых заместитель сельского головы Федоренко, закрыли кабинет и скрылись.

Реклама

Полиция выбила дверь в кабинет для проведения обыска, и там обнаружили протоколы с мокрыми печатями.

"Печати были, подписи председателя и секретаря тоже, а цифры еще писали в кабинете Кодебского. Также там были удостоверения наблюдателей, прессы, деньги в кульке, паспортные данные избирателей и списки с подписями за полученные средства", – рассказала Сюмар.

В тренде
Виталий Кличко побеждает на выборах в мэры Киева – экзитпол

Депутат считает, что Кодебский, по ее словам, проигравший кандидату от "ЕС" Олесю Кудрику, пытался сфальсифицировать выборы, назначив пересчет на отдельных участках и поменяв там протоколы, "которые как раз с нужными цифрами заполняла сотрудница сельсовета".

Сейчас на месте работает полиция.

Слова Сюмар подтвердила еще один депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, которая прибыла на место происшествия. Она также добавила, что "местный завхоз укусил кандидата в депутаты от "ЕС" Александра Ведмедя", и опубликовала видео обыска в кабинете, где происходили фальсификации.

Реклама

Напомним, в партии "Слуга народа" назвали результат на местных выборах большим успехом, заявив, что завели в областные и районные советы больше всего депутатов среди всех политических сил, принимавших участие в выборах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

киевская область виктория сюмар местные выборы фальсификации нападение Европейская солидарность
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В киевской больнице пациент напал на врача (фото)
В киевской больнице пациент напал на врача (фото)Происшествия
В Киеве от коронавируса умерла активистка Нацкорпуса
В Киеве от коронавируса умерла активистка НацкорпусаПроисшествия
Лобовое столкновение: в Бориспольском районе произошла авария (видео)
Лобовое столкновение: в Бориспольском районе произошла авария (видео)Происшествия
Под Киевом похитили дочь блогера и телеведущей: требовали крупный выкуп
Под Киевом похитили дочь блогера и телеведущей: требовали крупный выкупПроисшествия
На большой скорости по проезжей части: в Киеве сняли горе-мать с двумя детьми на самокате
На большой скорости по проезжей части: в Киеве сняли горе-мать с двумя детьми на самокатеПроисшествия
Трагедия в Киеве: мать с ребенком выпали из окна 9-го этажа
Трагедия в Киеве: мать с ребенком выпали из окна 9-го этажаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять