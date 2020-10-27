В "ЕС" заявили о нападении под Киевом на депутата, которая пыталась помешать фальсификациям

Под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка при попытке остановить фальсификации при подсчете голосов на местных выборах пострадала депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

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Об этом она сама сообщила в Facebook.

"Меня сегодня так выталкивали из кабинета секретарши сельского головы Петропавловской Борщаговки Кодебский (Алексей Кодебский сельский голова. – Ред.), его заместитель и завхоз, хорошо дали по ребрам", – написала Сюмар.

По словам депутата, когда она вошла в кабинет, на столе у ​​секретаря увидела протоколы с печатями, которые та переписывала.

На место вызвали полицию, но когда она приехала, то напавшие на Сюмар работники сельсовета, среди которых заместитель сельского головы Федоренко, закрыли кабинет и скрылись.

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Полиция выбила дверь в кабинет для проведения обыска, и там обнаружили протоколы с мокрыми печатями.

"Печати были, подписи председателя и секретаря тоже, а цифры еще писали в кабинете Кодебского. Также там были удостоверения наблюдателей, прессы, деньги в кульке, паспортные данные избирателей и списки с подписями за полученные средства", – рассказала Сюмар.

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Депутат считает, что Кодебский, по ее словам, проигравший кандидату от "ЕС" Олесю Кудрику, пытался сфальсифицировать выборы, назначив пересчет на отдельных участках и поменяв там протоколы, "которые как раз с нужными цифрами заполняла сотрудница сельсовета".

Сейчас на месте работает полиция.

Слова Сюмар подтвердила еще один депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, которая прибыла на место происшествия. Она также добавила, что "местный завхоз укусил кандидата в депутаты от "ЕС" Александра Ведмедя", и опубликовала видео обыска в кабинете, где происходили фальсификации.

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Напомним, в партии "Слуга народа" назвали результат на местных выборах большим успехом, заявив, что завели в областные и районные советы больше всего депутатов среди всех политических сил, принимавших участие в выборах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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