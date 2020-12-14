В Голосеевском районе в пруду утонул мужчина (фото)

В Киеве 14 декабря спасатели достали из пруда тело мужчины в Голосеевском районе.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева.

Трагедия произошла на Совских ставках на улице Владимира Брожко.

"Тело мужчины находилось на поверхности воды, на расстоянии 1.5 м от берега ставка. Спасатели доставили тело мужчины на берег и передали следственно-оперативной группе", – говорится в сообщении.

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Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.

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