В Голосеевском районе в пруду утонул мужчина (фото)

В Киеве 14 декабря спасатели достали из пруда тело мужчины в Голосеевском районе.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева.
Трагедия произошла на Совских ставках на улице Владимира Брожко.
"Тело мужчины находилось на поверхности воды, на расстоянии 1.5 м от берега ставка. Спасатели доставили тело мужчины на берег и передали следственно-оперативной группе", – говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.
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