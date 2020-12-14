Українська
$ 27,97
33,89
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Голосеевском районе в пруду утонул мужчина (фото)

14 декабря, 16:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты

В Киеве 14 декабря спасатели достали из пруда тело мужчины в Голосеевском районе.

Реклама

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева.

Трагедия произошла на Совских ставках на улице Владимира Брожко.

"Тело мужчины находилось на поверхности воды, на расстоянии 1.5 м от берега ставка. Спасатели доставили тело мужчины на берег и передали следственно-оперативной группе", – говорится в сообщении.

В тренде
В Киеве скоро стартует официальная продажа новогодних елок: дата и адреса
Реклама

Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.

Ранее мы писали, что в Киеве загорелось кафе возле входа в гостиницу "Экспресс", огонь повредил фасад. Пожар произошел на бульваре Шевченко.

Напомним, в центре Полтавы загорелся кинотеатр, которому больше 200 лет.

Смотрите видео – в столице горела автомойка:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев утонул пруд ГСЧС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Апокалипсис на дорогах: Киев парализовали гололед и десятки ДТП (фото и видео)
Апокалипсис на дорогах: Киев парализовали гололед и десятки ДТП (фото и видео)Транспорт
Убийца-тренер и третий подозреваемый: подробности расправы над известным музыкантом в Киеве
Убийца-тренер и третий подозреваемый: подробности расправы над известным музыкантом в КиевеПроисшествия
Киев ледникового периода. В травмпунктах аншлаг, а киевляне спасаются песком (фото, видео)
Киев ледникового периода. В травмпунктах аншлаг, а киевляне спасаются песком (фото, видео)Происшествия
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар у гостиницы (фото и видео)
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар у гостиницы (фото и видео)Происшествия
Смертельное ДТП на Русановке: автомобиль не справился с управлением (видео)
Смертельное ДТП на Русановке: автомобиль не справился с управлением (видео)Происшествия
Гололед
Гололед "сковал" Киев: на дорогах – каток, пробки и массовые аварии (фото, видео)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять