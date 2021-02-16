В Карпатах четвертые сутки ищут заблудившегося киевлянина (видео)

Четвертые сутки на Закарпатье ищут 40-летнего киевлянина, который потерялся неподалеку горы Гембы. Осложняет поиски лавинная опасность, минус 20 градусов мороза и снегопад.

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Вертолет и более полсотни спасателей задействованы в поисковой операции. Кое-где сугробы достигают двух метров.

"Там такая местность, техникой проехать почти невозможно, то есть поисково-спасательные работы осуществляются пешком, плохие условия, довольно сложные, там есть лавиноопасные участки, – говорит представитель госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр. – У нас до минус 20 мороза. К сожалению, у этого лыжника нет специального оборудования. Да, он в лыжном костюме, но кроме лыж и палок у него ничего с собой нет".

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Ранее мы передавали, что в Карпатах остановился подъемник, на помощь пришли спасатели. Температура воздуха на горе – минус 2 градуса. На спасение людей ушло чуть более получаса.

Также напомним, в Карпатах спасли иностранного туриста, заблудившегося при подъеме на самую высокую точку страны – гору Говерлу.

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