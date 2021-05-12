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В КГГА проводят обыски: что произошло

12 мая, 13:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Из-за схемы предпринимателя киевский бюджет потерял почти 20 млн гривен – следователи считают, что чиновники могут быть причастны к этому

Прокуратура начала обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации. Проверки начали в рамках расследования по факту ущерба госбюджету на 19,5 млн гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Также обыски проходят в офисе частного предприятия и по месту жительства его директора.

Следователи установили, что в 2013 году директор частного предприятия купил недвижимость на коммунальной земле. Тогда он специально не заключил договор аренды земельного участка, а пользовался ею бесплатно. Таким образом мужчина нанес почти 20 млн гривен ущерба городскому бюджету. Скоро нарушителю вручат подозрение.

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Правоохранители подозревают, что чиновники КГГА могут быть причастны к преступлению. После расследования им дадут правовую оценку.

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Напомним, 11 мая обыски проводили в служебных и в офисных помещениях подрядных предприятий "Киевзеленстроя".

Также мы писали, как правоохранители пришли с обысками на ВДНХ.

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