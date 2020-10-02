В Киеве спецназ штурмовал квартиру мошенника, ранен коп

25-летний киевлянин обманул около 200 человек, поэтому не обрадовался встрече с правоохранителями

Попытка полиции провести обыск в квартире подозреваемого закончилась ранением одного из копов, штурмом жилища силами спецназа КОРД и задержанием злоумышленника.

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Об этом полиция Киева сообщает на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в пятницу, 2 октября, около 15 часов в одном из домов на проспекте Григоренко в Дарницком районе столицы, где должен был состояться обыск.

Правоохранители пришли к одному из фигурантов дела для проведения санкционированного обыска. Мужчина открыл дверь квартиры, а когда полицейские представились, выстрелил в одного из них. После этого преступник закрылся в квартире. 28-летнего сотрудника киберполиции с огнестрельным ранением ноги госпитализировали. Для задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция. В результате спецназовцы КОРДа задержали стрелка, рассказал подробности операции врио начальника киевской милиции Виктор Нечитайло.

Реклама / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Пистолет, предварительно – травматического действия, изъят. Правонарушителем оказался 25-летний киевлянин, он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, с ним проводятся следственные действия.

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По информации Департамента киберполиции Нацполиции, задержанный предлагал организацию интернет-бизнеса "под ключ". Брал с клиентов от 27 до 60 тысяч гривен, а потом исчезал, так и не выполнив на взятые на себя обязательства. От действий мошенника пострадали более двухсот человек, а сумма ущерба составляет более 8 млн гривен.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Однако теперь злоумышленнику грозит не только статья ч. 3 ст. 190 (Мошенничество), но и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, нормы которой предусматривают лишение свободы до пяти лет.

Сайт "Сегодня" сообщал, что именно спецназ КОРДа ликвидировал "полтавского террориста", который не хотел сдаваться и угрожал правоохранителям гранатой.

Видео: Twitter/ Арсен Аваков

Также напомним, в Одессе группа злоумышленников выдавала себя за работников служб безопасности банков и выманивала у людей данные их карт. Таким образом они украли полмиллиона гривен. Их деятельность пресекли киберполицейские, следователи и спецподразделение КОРД.

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