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В Киеве арестовали мужчину, который нападал на детей и пенсионеров (фото)

21 мая, 13:35

Виктория Барановская Виктория Барановская

Злоумышленник отобрал смартфоны у детей, а на пенсионерку напал и украл рюкзак с деньгами, которые она несла с ломбарда домой

Он напал на пенсионерку и украл рюкзак с деньгами

Он напал на пенсионерку и украл рюкзак с деньгами

В Киеве правоохранители доказали причастность мужчины к совершению грабежей и разбоя на территории Голосеевского района. Он напал на двух 10-летних мальчиков и 84-летнюю пенсионерку.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

45-летнего уроженца Донецкой области задержали в марте, когда он отбирал смартфоны у детей у одной из киевских школ. Ему сообщили о подозрении и избрана меру пресечения – содержание под стражей.

Однако полицейские начали проверять мужчину на причастность к другим преступлениям. И установили, что он совершил разбойное нападение на 84-летнюю женщину.

"Фигурант более 25 лет своей жизни провел за решеткой. Он следил за пострадавшими, вырывал из рук вещи или толкал их – как это произошло с 84-летней бабушкой, которая получила телесные повреждения средней тяжести. Одну из пострадавших злоумышленник заметил в ломбарде. Женщина сдала свои украшения под залог и получила деньги. Мужчина проследил за ней и в безлюдном месте сорвал со спины рюкзак, в котором находились деньги, и скрылся", – сказал старший следователь Голосеевского управления полиции Виталия Кузьмича

По его словам, в раскрытии правонарушений правоохранителям помогли видео с камер наблюдения, показания потерпевших, свидетелей и проведены следственные действия.

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Следователи Голосеевского управления полиции сообщили о подозрении в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 (грабеж) и одного разбойного нападения по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас нападающий находится под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Злоумышленник отбирал смартфоны у детей

Злоумышленник отбирал смартфоны у детей

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на женщину – украл ее личные вещи, а потом еще и ранил.

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