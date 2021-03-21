В Киеве авто на огромной скорости протаранило аварийку у зоопарка, есть раненые

В Киеве на проспекте Победы недалеко от зоопарка легковой автомобиль BMW на огромной скорости врезался в автомобиль аварийной службы.

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Об этом сообщает "ДТП.kiev" в Facebook.

По предварительной информации, девушка-водитель автомобиля BMW в критическом состоянии, один пассажир в тяжелом и еще двое пассажиров получили травмы средней тяжести.

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Как сообщает в соцсетях очевидец происшествия, автомобиль перед аварией пролетел мимо него на скорости около 200 км.

Полосу движения, на которой произошла авария, перекрыли.

Напомним, в Хмельницкой области 18 марта военный КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, в результате погибли три человека.

Мы также сообщали, что в Полтаве микроавтобус переехал пожилую женщину во дворе дома, от полученных травм пенсионерка погибла на месте.

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