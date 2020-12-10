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В Киеве автомобиль на огромной скорости влетел в столб, есть жертвы (фото)

10 декабря, 02:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Машина принадлежит каршеринговой службе GetmanCar

В Киеве водитель автомобиля из службы краткосрочной аренды машин на большой скорости не справился с управление и влетел в столб у Индустриального путепровода, в результате погибли два человека.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Водитель каршеринговой машины GetmanCar мчался по Вадима Гетьмана (со стороны станции метро Шулявская) на автомобиле Ravon и, не справившись с управлением, вблизи Индустриального путепроводом на большой скорости въехал в столб", – говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства ужасной аварии.

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Напомним, в Днепре легковой автомобиль столкнулся с электрической опорой, в результате погиб мужчина и пострадала женщина.

Мы также сообщали, что под Одессой из-за гололеда столкнулись автобус и легковой автомобиль - один из водителей погиб.

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Киев ДТП индустриальный мост
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